Americana que reverenciou Rebeca Andrade no pódio de Paris-24 perde bronze para romena

A disputa pelo pódio do solo na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 passou por uma reviravolta significativa. A atleta americana Jordan Chiles, que havia conquistado a medalha de bronze, perdeu sua posição após um recurso apresentado pela Federação da Romênia. Com a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), a romena Ana Maria Barbosu, que inicialmente ficou em quarto lugar, foi promovida ao terceiro lugar. Rebeca Andrade, do Brasil, segue com a medalha de ouro, assim como americana Simone Biles ainda é a prata. Ana Barbosu obteve uma pontuação de 13.700, superando Chiles, que recebeu 13.666 pontos. No entanto, os Estados Unidos pediram a revisão da nota de Chiles, o que a colocou no pódio. A Romênia recorreu à CAS (Corte Arbitral do Esporte, na sigla em inglês) alegando que o pedido americano foi feito após a revisão. O recurso foi julgado procedente, levando Barbosu ao terceiro lugar. A decisão do CAS não apenas alterou a classificação, mas também impactou a saúde mental de Chiles, que anunciou uma pausa nas redes sociais para se cuidar.

“Estamos devastados ​​com a decisão da Corte Arbitral do Esporte. A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi apresentada de boa-fé. Durante todo o processo de recurso, a Jordan foi alvo de ataques consistentes, total e extremamente prejudiciais nas redes sociais. Nenhum atleta deveria ser submetido a tal tratamento”, diz a nota publicada pela equipe de ginástica artística dos Estados Unidos. A situação gerou repercussão nas redes sociais, onde muitos torcedores expressaram apoio a Chiles e parabenizaram Barbosu pela conquista. A decisão do CAS também levantou discussões sobre a transparência e a justiça nas competições esportivas, especialmente em eventos de grande visibilidade como as Olimpíadas. “Estou aproveitando esse tempo e me retirando das redes sociais para minha saúde mental, obrigado”, escreveu a ginasta Jordan Chiles após o ocorrido.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA