Ana Sátila avança à semi do caiaque cross da canoagem slalom em Paris-2024

Brasileira disputou doze provas em dez dias e busca sua primeira medalha nessas Olimpíadas

EFE/EPA/ MAXIM SHIPENKOV Ana disputa vaga na final



A brasileira Ana Sátila se classificou para as semifinais do caiaque cross da canoagem slalom nesta segunda-feira (05) nas Olimpíadas de Paris-2024. Ela volta a competir às 11h15 (de Brasília). A canoísta chegou em terceiro lugar na última série das quartas de final, mas foi beneficiada pela punição recebida pela britânica Mallory Franklin, que cometeu uma falta no rolamento obrigatório. Apenas as duas primeiras avançaram às semifinais. A francesa Angele Hug venceu a bateria, e a ucraniana Viktoriia Us foi superada pela brasileira na última baliza, de remonta (contra a correnteza), do percurso.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Assim como nas eliminatórias, a brasileira ocupou a quarta posição, mais à esquerda, na rampa de largada. Ana Sátila ocupou a quarta posição durante praticamente todo o percurso, mas chegou na última baliza quando a ucraniana Us ainda tentava superá-la. Na disputa, a brasileira saiu na frente e cruzou a linha de chegada no terceiro lugar.

Na semifinal, a atleta voltará a ocupar a posição mais à esquerda na rampa de largada.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller