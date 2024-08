Rebeca Andrade supera Biles e conquista ouro em Paris 2024; ginasta se torna maior medalhista olímpica da história do Brasil

A norte-americana Simone Biles pisou com os dois pés fora do tablado em duas oportunidades, não passando Rebeca por 0,033

A ginasta Rebeca Andrade superou a norte-americana Simone Biles por 14.166 a 14.133 na final do solo da ginástica e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Momentos depois de ficar em quarto na final de trave, a brasileira se consagrou como maior medalhista olímpica da história do país. Com seis medalhas, Rebeca superou Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco. A brasileira levantou a torcida e impressionou as rivais durante a apresentação, não cometendo nenhuma falha técnica em sua última apresentação nas Olimpíadas de Paris 2024. Rebeca conquistou uma alta nota de execução alta (8,266), assumiu a primeira colocação com 14,166 e precisou apenas esperar pelas notas das adversárias.

A delegação brasileira ainda entrou com recurso para aumentar a nota de Rebeca, mas o pedido foi recusado. A chinesa Yushan Ou veio na sequência, mas pisou fora do tablado e terminou com a pontuação de 13,000. A japonesa Rina Kishi foi a quarta ginasta a se apresentar, mas também não ameaçou Rebeca ao conseguir 13,166. A romena Ana Barbosu ameaçou o ouro brasileiro, mas não conseguiu alcançar a nota necessária. A medalhista de ouro na trave, a italiana Alice D’Amato pisou com um pé fora do tablado, conseguiu 13,600

A grande expectativa repousava sobre Simone Biles, mas a atleta voltou a ter problemas no solo. A norte-americana pisou com os dois pés fora do tablado em duas oportunidades, perdendo 0,6 na nota final. Por 0,033, ela não passou Rebeca Andrade. Para confirmar a vitória, Rebeca aguardou as apresentações da romena Sabrina Maneca-Voinea e da norte-americana Jordan Chiles. Ambas não conseguiram superar a brasileira.

