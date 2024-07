Após ser expulsa das Olimpíadas, Ana Vieira se pronuncia e aponta denúncia de assédio

COB e a CBDA informaram neste domingo que a nadadora cometeu ‘atos de indisciplina’, assim como o nadador Gabriel Santos, que recebeu apenas uma advertência

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informaram neste domingo (28) que a nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação brasileira na Olimpíada de Paris-2024. Ela teria cometido “atos de indisciplina”, assim como o nadador Gabriel Santos, que recebeu apenas uma advertência. Nas suas redes sociais, Ana Vieira se pronunciou sobre o assunto e afirmou que vai provar que não teve conduta ruim na Vila Olímpica. “Passando para agradecer as mensagens de carinho. Não consegui contato com ninguém no momento em que saí da sala que me anunciaram que estava fora por má conduta. Graças a Deus vou provar que não tive má conduta nenhuma. A partir do momento que saí da sala, minha cara já estava em todas as páginas possíveis. Não consegui ter contato com ninguém, não consegui ficar sozinha”, comentou a atleta. “Tinha uma moça me acompanhando o tempo todo. Pedi para ela me deixar falar com o psiquiatra o tempo todo, pedi água e não podia pegar. Saí de lá, deixei meus materiais, não sabia o que fazer. Minhas coisas estão lá, fui para o aeroporto de shorts e tive que abrir minha mala toda no aeroporto. Estou em Portugal, vou para Recife e depois para São Paulo. Estou desamparada”, desabafou Ana.

Ana Vieira também afirmou que já fez uma denúncia de assédio aos canais do COB, mas que segundo ela, nada foi feito.”Ela (a funcionária) me mandou entrar em contato com os canais do COB. Como vou falar com o COB, sendo que já fiz uma denúncia e nada foi resolvido de assédio dentro da Seleção? Assim, espero que vocês consigam se conter um pouco que eu vou falar tudo com os advogados. Prometo falar tudo, é isso. Estou bem, estou triste, nervosa, mas estou com o coração em paz. Sei quem eu sou, do meu caráter, da minha índole. Espero ainda poder defender a natação brasileira feminina, só peço tempo e um pouco de paciência”, finalizou. A brasileira disputou a prova de revezamento 4×100 metros livre e ainda entraria na raia para o 4×100, medley misto de natação, enquanto Gabriel Santos também esteve no revezamento 4x100m livre, prova na qual o Brasil não conseguiu a classificação para a final.

