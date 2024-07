Paris 2024: Confira as competições desta segunda

Após um domingo de medalhas, o Brasil estará presente em disputas em que pode triunfar, como skate e judô

Francisco Medeiros/ME Judoca Rafaela Silva compete nesta segunda-feira (29) nas Olimpíadas



Depois de um domingo animado com medalhas de ouro já conquistas, as competições continuam neste segunda (29) nas Olimpíadas de Paris. O Brasil estará presente em seis competições que podem triunfar, sendo o skate a maior possibilidade. Neste domingo (28), o Brasil faz sua estreia no rúgbi de sete e no vôlei de praia feminino. Confira os horários e disputas do Brasil:

Judô

5h40 – Daniel Cargnin (Brasil) x Akil Gjakova (Kosovo) (73kg)

7h20 – Rafaela Silva (57kg)

12h18 – Disputa de bronze feminino (57kg)

12h38 – Disputa de ouro feminino (57kg)

12h49 – Disputa de bronze masculino (73kg)

13h09 – Disputa de ouro masculino (73kg)

6h – Hipismo Individual

Carlos Parro – disputa por medalhas

6h28 – Natação 800m livres

Guilherme Costa

Tênis

7h – Thiago Monteiro e Thiago Wild (Brasil) x Alexander Bublik e Aleksandr Nedovyesov (Cazaquistão)

11h – Yuan Yue e Zhizhen Zhang (China) x Bia Haddad e Luisa Stefani (Brasil)

7h – Tênis de Mesa

Nicholas Lum (Austrália) x Vitor Ishiy (Brasil)

7h23 – Vela

Matheus Isaasc

7h – Skate street

Kelvin Hoefler

12h – Final

8h – Vôlei feminino

Brasil x Quênia

8h05 – Esgrima

Guilherme Toledo (Brasil) x Mo Ziwei (China)

16h15 – Disputa de bronze

17h10 – Disputa de ouro

9h10 – Ciclismo Mountain Bike

Ulan Galinshi (Disputa de medalha)

9h50 – Badminton

Lo Sin-Yan (Hong Kong) x Juliana Viana (Brasil)

10h – Rúgbi de sete

Japão x Brasil

Boxe

15h32 – Jajaira Gonzalez (Estados Unidos) x Bia Ferreira (Brasil)

16h20 – Gerlon Congo (Equador) x Abner Teixeira (Brasil)

Surfe

21h48 – Caitlin Simmers (EUA) x Tatiana Weston-Webb (Brasil)

22h24 – Luana Silva (Brasil) x Tainá Hinckel (Brasil)