Árbitra chinesa que deu nota polêmica para Rebeca Andrade é vista com medalha de adversária nos bastidores

A nota de Rebeca Andrade na trave, que a deixou de fora do pódio nas Olimpíadas de Paris, gerou um certo desconforto nos brasileiros e alguns especialistas no assunto, que acreditavam que a ginasta tinha feito uma performance para receber uma nota melhor e ter ficado entre as três melhor. O descontentamento foi ainda maior quando a árbitra que julgou a prova, realizada nesta segunda-feira (5), foi vista, nos bastidores, com a medalha de prata que a chinesa Yaquin Zhou rebeceu. Trata-se da árbitra-chefe chinesa Qiurui Zho, responsável pela nota polêmica de Rebeca Andrade na final da trave. A ginasta brasileira fez uma boa apresentação e, depois da queda de Simone Biles, havia expectativa que ela atingisse uma pontuação boa o suficiente para deixá-la entre as três melhores. Porém, sua nota foi 13,933, o que a deixou na quarta colocação. Atrás da italiana Alice D’Amato, que ficou com o ouro, a chinesa Yaquin Zhou, que ficou com a prata, e Manila Esposito, da Itália, que ficou com o bronze.

O ex-ginasta e agora comentarista da TV Globo, Diego Hypólito, explicou o que pode ter pesado para que a brasileira não conseguisse a medalha. “O problema da serie da Rebeca é que foi mais pausada, você via que ela estava se segurando para não cair e isso comprometeu a nota final”, pontuou. Outro fator que pode ter contribuído é que a nota de partida da brasileira foi a mais baixa entre as ginastas que conseguiram a medalha. “Antes ela tinha partido de 6,100, hoje a nota de dificuldade da série dela foi de 5,700, e isso pode ter pesado”, afirmou a ex-ginasta e também comentarista Daiane dos Santos na TV Globo. A nota da ginástica artística é composta por dois fatores: nota de dificuldade e execução.

A brasileira melhorou a execução em relação à fase de classificação (foi de 8,033 para 8.233), mas a diferença não foi suficiente para aumentar a nota de Rebeca. Para a árbitra internacional da Confederação Sul-Americana de Ginástica e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) Monica dos Anjos, o que faltou para Rebeca Andrade foi conectar os movimentos. “A Rebeca não fez as ligações (entre os movimentos) que dariam uma nota maior, mas acho que daria para ter ficado mais próximo da italiana. Algum árbitro descontou um décimo a mais que outros e isso fez essa pequena diferença. Isso é normal”, analisou. “Se ela tivesse feito mais uma ligação, ela poderia passar para terceiro”, finalizou Monica.

