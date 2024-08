Rebeca Andrade bate recorde e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil

Campeã do solo em Paris, ginasta chegou a seis pódios e ultrapassou as lendas da vela Robert Scheidt e Torben Grael

Gabriel Bouys/AFP As americanas Simone Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze) reverenciam Rebeca Andrade, ouro no solo



Rebeca Andrade se tornou nesta segunda-feira (5) a maior medalhista do Brasil, com seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze). A ginasta brasileira conquistou quatro medalhas só nas Olimpíadas de Paris. Em Tóquio, disputado em 2021, ela ganhou um ouro e uma prata. Os maiores medalhistas do Brasil eram Robert Scheidt e Torben Grael, da vela. Aos 25 anos, a ginasta não pretende mais disputar o individual geral nas próximas edições das Olimpíadas; quer focar apesar nas provas individuais. Esta foi a terceira participação de Rebeca nos Jogos. A primeira tinha sido na Rio 2016, com apenas 17 anos. Depois, brilhou em Tóquio. Em Paris, chegou como uma das maiores apostas do Brasil para medalhas e sendo a principal adversária da norte-americana Simone Biles. Até agora, ganhou o bronze na disputa por equipes, a prata no individual geral e no salto e o ouro no solo.

Na edição dos Jogos deste ano, das seis finais possíveis a serem disputadas, Rebeca esteve presente em cinco: final por equipes, individual geral, salto, solo e trave, superando as três finais de Jade Barbosa em Pequim 2008 e dela mesma em Tóquio. Ela também ultrapassou Isaquias Queiroz, canoísta brasileiro, que era o único a conseguir três medalhas em uma única edição das Olimpíadas. Rebeca já está marcada na história da ginástica. Além das seis medalhas olímpicas, tem nove pódios em Mundiais: três ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Relembre as conquistas de Rebeca Andrade