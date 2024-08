Árbitro que apitou derrota de Bia Ferreira nas Olimpíadas de Paris é afastado por corrupção

Alisher Altayev e Yermek Suiyenish, ambos do Cazaquistão, supervisionaram mais de cinquenta lutas durante os Jogos de 2024

Gaspar Nóbrega/COB Bia Ferreira ficou com bronze nos Jogos Olímpicos de Paris



Dois juízes de boxe que atuaram nas Olimpíadas de 2024 foram afastados devido a suspeitas de corrupção. Alisher Altayev e Yermek Suiyenish, ambos do Cazaquistão, supervisionaram mais de cinquenta lutas durante os Jogos de Paris. Eles foram temporariamente retirados do quadro de arbitragem antes da conclusão das competições. Suiyenish foi o árbitro da semifinal em que a brasileira Bia Ferreira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington. Um relatório elaborado antes do início dos Jogos já indicava que Altayev apresentava um “alto risco” de envolvimento em corrupção, enquanto Suiyenish era classificado como “risco médio”. Apesar dessas classificações, ambos foram autorizados a arbitrar diversas lutas, mesmo com o documento sendo enviado ao Comitê Olímpico Internacional (COI) antes do evento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de Altayev e Suiyenish, investigações revelam que mais nove juízes de boxe podem estar envolvidos em práticas irregulares durante os Jogos. Até o momento, tanto o COI quanto a Federação Internacional de Boxe não se pronunciaram sobre as alegações. Bia Ferreira, que havia conquistado a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, enfrentou novamente Kellie Harrington em uma semifinal acirrada na categoria até 60kg. Como não há disputa pelo terceiro lugar no boxe, a brasileira já havia assegurado uma medalha de bronze antes de entrar no ringue para a semifinal.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA