Aros olímpicos: saiba a história e significado do símbolo das Olimpíadas

Algo marcante de todos os Jogos Olímpicos são os aros que representam as Olimpíadas. Apesar de emblemáticos e tradicionais, são poucos aqueles que conhecem o significado por trás deles. Criados por Barão Pierre de Coubertin, que também é o fundador das Olimpíadas, os aros ou anéis olímpicos foram oficialmente introduzidos em 1913 e tem como principal objetivos unir pessoas de diferentes partes do mundo através do esporte. Eles representam: união, paz, amizade e solidariedade. “Estes cinco aros representam as cinco partes do mundo agora conquistadas para a causa do olimpismo e prontas para aceitar as suas rivalidades fecundas. Além disso, as seis cores assim combinadas reproduzem as de todas as nações, sem exceção”, está é a frase que está destacada no site oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI) e representa o pensamento de Coubertin ao criar aqueles que seriam o principal ícone dos Jogos Olímpicos.

Ao todo são cinco aros, sendo cada um deles representado por uma cor:

Azul

Amarelo

Preto

Verde

Vermelho

Cada uma delas representa os cinco continentes do mundo. O azul simboliza a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceania e o vermelho as Américas. A interligação de seus aros representa mais que a união dos continentes, mas também a união global por meio do esporte. Ou seja, o propósito dos Jogos Olímpicos é promover a compreensão internacional e o respeito mútuo entre os povos. Apesar de serem constantemente usados, os aros olímpios só podem ser utilizados coma autorização do COI, que é quem detém seus direitos de imagem.