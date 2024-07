Bicampeão olímpico, Andy Murray confirma que irá se aposentar após Jogos de Paris

Três vezes campeão de Grand Slam, britânico está inscrito para disputar o torneio olímpico na chave de simples e nas duplas

Murray fez sua última participação em Wimbledon no início de julho nas duplas, ao lado de seu irmão Jamie



Andy Murray, único tenista bicampeão olímpico (2012 e 2016) na chave de simples, vai se aposentar ao final de sua participação nos Jogos de Paris, confirmou nesta terça-feira (23) o britânico de 37 anos, que vai para sua quinta edição olímpica. “Cheguei a Paris para meu último torneio de tênis. As semanas que passei jogando para a Grã-Bretanha foram com sobras as mais memoráveis da minha carreira e estou orgulhoso de poder fazer isso pela última vez”, escreveu o ex-número 1 do mundo em suas redes sociais. Murray está inscrito para disputar o torneio olímpico na chave de simples e nas duplas.

Jogando desde 2019 com um implante no quadril, Murray fez sua última participação em Wimbledon no início de julho nas duplas, ao lado de seu irmão Jamie. Após passar por uma cirurgia nas costas, o três vezes campeão de Grand Slam teve que desistir do torneio de simples no All England Clube em sua despedida diante do público britânico.

