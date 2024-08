Arthur Elias minimiza o passado contra EUA e não garante Marta na final dos Jogos Olímpicos

Partida deste sábado (10) tem clima de revanche para as brasileiras, que perderam para as norte-americanas nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008

O técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Arthur Elias, destacou a evolução da equipe, a união e o compromisso das jogadoras, que estão a um passo de alcançar em Paris o tão sonhado ouro olímpico, na final contra os Estados Unidos. A final de sábado (10) tem clima de revanche para as brasileiras, que perderam para as americanas nas finais olímpicas de Atenas, em 2004, e Pequim, em 2008. Os EUA conquistaram o ouro quatro vezes e o Brasil ainda busca o seu primeiro, mas para chegar à decisão teve que eliminar a anfitriã França e a atual campeã mundial, Espanha.

“O futebol merece grandes partidas e deveríamos deixar de reclamar e falar do passado. Temos novos ingredientes, novas coisas para falar em vez de pensar no que passou. Não me preocupa em nada o que aconteceu no passado. Sinto que estamos perto de realizar o nosso sonho e que as nossas jogadoras darão o melhor de si amanhã. Temos um único objetivo, o que aconteceu no passado está muito longe”, declarou o treinador.

O Brasil terá de volta a atacante Marta, que cumpriu duas partidas de suspensão após a expulsão contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos. No entanto, ainda não foi definida a escalação e nem se a camisa 10 será titular, já que a seleção brasileira atuou muito bem na ausência da craque nas fases eliminatórias.

“É excelente contar com Marta para esta final, dada a sua experiência e qualidade. Todas as decisões serão tomadas a cada dia. Levamos em conta a recuperação de cada jogadora. Quando há muitas partidas e pouco tempo, a recuperação é muito importante. Mas temos muita união na seleção e isso evoluiu durante a competição. É importante que a equipe possa jogar com conexão, compromisso e com uma grande motivação”, comentou.

