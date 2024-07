Arthur Elias pede atenção à seleção feminina com a Nigéria nas Olimpíadas: ‘Forte e veloz’

Apesar da confiança para a estreia, o treinador faz questão de elogiar bastante a equipe africana

O técnico Arthur Elias se precaveu de todas as maneiras para a seleção brasileira de futebol fazer um papel bonito nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Apesar da confiança para a estreia diante da Nigéria, nesta quinta-feira (25), em Bordeaux, o treinador faz questão de elogiar bastante a equipe africana. “Importante que nossos objetivos foram cumpridos até aqui e conseguimos consolidar nosso modelo de jogo. A Nigéria é uma equipe forte, tem atletas com muita velocidade e uma transição muito boa, explora bem a bola aérea, com jogadoras que estão em boa fase nos seus clubes”, avaliou o treinador brasileiro. E o treinador não lista as qualidades das africanas da boca para fora. Ele e sua comissão técnica estão analisando a adversária da estreia na Olimpíada desde que o Grupo C foi definido – ainda enfrentará Japão e Espanha.”Analisamos muitos jogos da Nigéria de um ano e meio para cá. É uma seleção que toma poucos gols. Tanto que na Copa do Mundo do ano passado, acabou eliminada apenas no mata-mata, e nas cobranças de pênaltis, após um empate de 0 a 0 com a Inglaterra, que foi vice-campeã”, explicou.

Mesmo elogiando a oponente, o técnico sabe que só uma vitória interessa. E a recomendação nas últimas atividades foi valorizar a posse de bola e se impor. Para Arthur Elias, o Brasil terá grandes chances de vencer se tendo “o controle do jogo.” Será o terceiro jogo entre as seleções na história. Nas duas realizadas anteriormente, triunfos do Brasil. A primeira veio na prorrogação do Mundial de 1999. Depois de 3 a 3 no tempo normal, Sissi definiu o 4 a 3 em cobrança de falta no tempo extra. A outra ocorreu em um jogo pela Olimpíada de Pequim-2008, com 3 a 1, todos os gols anotados por Cristiane.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo