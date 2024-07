França vence Estados Unidos por 3 a 0 em estreia nos Jogos Olimpícos de Paris

Apesar do resultado, seleções fizeram um jogo equilibrado e os norte-americanos tiveram chances de marcar, mas não foram decisivos

CLEMENT MAHOUDEAU / AFP Meio-campista francês nº 07 Michael Olise (C) comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de seu time durante o amistoso internacional de futebol entre França e Japão antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Toulon, sul da França



França e Estados Unidos fizeram nesta quarta-feira (24) sua estreia no futebol masculino nos Jogos Olimpícos. Os anfitriões, apesar de não apresentarem um bom futebol, conseguiram levar a melhor. Venceram os norte-americanos por 3 a 0. Os gols, só saíram no segundo tempo, porque a etapa inicial foi sem grandes emoções. Apesar de historicamente os franceses serem melhores e mais tradicionais na modalidade, foram os Estados Unidos que buscaram mais o gol e tiveram as melhores chances no primeiro tempo. A primeira foi aos 11 minutos com Miles Robinson, e aos 37 com Paxten Aaronson, mas não foram decisivos nas finalizações. Apesar de terem criado as melhores chances de gol, quem tinha maior controle do jogo eram os franceses, mas, eles só levaram pressão nos minutos finais, porém, sem conseguir abrir o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o jogo se manteve na mesma forma da primeira etapa. Aos 13 minutos, Djordje Mihailovic acertou um chute no travessão que levou os torcedores dos dois times que estavam no estádio a loucura. Na jogada seguinte, Aaronson parou nas mãos do goleiro francês e John Tolkin não conseguiu aproveitar o rebote. Apesar da pressão inicial dos Estados Unidos, foi a França que abriu o placar. Lacazette, capitão da seleção, chutou uma bola rasteira de fora da área no cantinho e colocou a equipe na frente no jogo. Olise fez o segundo, em uma jogada semelhante ao primeiro gol. Chutou na diagonal com firmeza de fora da área e balançou as redes novamente.

Atrás do placar, os norte-americanos, que não perdiam o primeiro jogo há duas participações – foi uma vitória e uma derrota – pressionaram e ficaram perto de diminuir a vantagem dos anfitriões, mas não conseguiram marcar. Já no final do jogo, após uma cobrança de escanteio, os franceses marcaram mais uma vez. Badé cabeceou dentro da área e fechou o placar. Com o resultado garantido, os franceses só seguraram o resultado para garantira vitória. No final o jogo os Estados Unidos chegaram a diminuir a vantagem, mas o árbitro anulo por impedimento. França e Estados Unidos estão no Grupo A, com Nova Zelândia e Guiné. Os neozelandeses ganharam o primeiro jogo por 2 a 1.