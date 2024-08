Augusto Akio conquista bronze no skate park masculino

Brasileiro fez uma disputa emocionante, acertou a sua volta apenas em sua última chance e ficou com o bronze

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Skatista faz manobras com o skate e malabares



O Brasil conquistou mais uma medalha nas Olimpíadas de Paris-2024. O skatista Augusto Akio conquistou o bronze no skate park. O primeiro a descer foi , mas caiu logo de cara, seguido do outro brasileiro Luigi Cini, que também caiu. Pedro Barros, melhor colocado, veio depois e não completou a volta. O único atleta a completar sua volta na primeira rodada foi Tom Schaar, americano, seguido por Keegan Palmer, que assumiu a primeira colocação com 93.11.

O brasileiro Augosto Akio anotou 81.34 na sua segunda descida. Luigi não melhorou e caiu na primeira manobra de novo. Pedro Barros veio muito forte na sua segunda volta e fez 86.41, chegando a terceira posição. Tom Schaar melhorou sua nota e foi para segunda colocação.

Terceira e última volta, Akio desceu e acertou a sua linha, tirando 91.85 e subindo para a terceira colocação. Luigi fechou sua participação com uma queda na última manobra e ficou em 7° lugar. Pedro Barros fez uma descida absurda e fez 91.65, mas ficou fora do pódio. O uníco que poderia tirar o brasileiro do pódio, era o italiano Alex Sorgente, que caiu em sua volta e deixou a medalha para o brasileiro. O ouro ficou mesmo com o australiano Keegan Palmer, com sua nota inicial.