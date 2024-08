Jogador de hóquei da Austrália é preso tentando comprar cocaína em Paris

O atleta foi detido na madrugada desta terça-feira comprando a droga de um vendedor menor de idade

MIGUEL MEDINA / AFP Australiano ainda está detido



Um membro do time australiano de hóquei das Olimpíadas de Paris-2024 foi detido após ter sido flagrado tentando comprar cocaína, informaram promotores franceses na quarta-feira (7). O atleta tem 28 anos e não teve a identidade revelada pelas autoridades, porém vários veículos indicam que se trata de Thomas Craig. De acordo com o Ministério Público francês, a polícia interrompeu uma negociação entre um comprador e um vendedor de drogas do lado de fora de um prédio no 9º arrondissement, como são chamados os bairros da capital francesa. O atleta foi detido entre a noite de terça (6) e a madrugada de quarta.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os promotores informaram que a investigação foi entregue a uma unidade antidrogas da polícia para apuração. O traficante tem apenas 17 anos e também foi detido. O Comitê Olímpico Australiano disse em um comunicado que nenhuma acusação foi registrada e disse que “continua a fazer investigações e providenciar apoio para o membro da equipe”. Nem as autoridades australianas nem os promotores de Paris divulgaram o nome do atleta.

Um porta-voz da Federação Internacional de Hóquei (FIH) não fez comentários sobre o caso. O porta-voz disse que a organização não tinha informações além da declaração do Comitê Olímpico Australiano. As equipes masculina e feminina da Austrália foram eliminadas nas quartas de final, no domingo (4) e na segunda-feira(5), respectivamente. Os homens ganharam a medalha de prata nos Jogos de Tóquio, em 2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller