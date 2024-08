Baleia dá show durante semifinal do surfe feminino no Taiti; veja momento

Animal fez aparição durante bateria entre a brasileira Tatiana Weston-Webb e a costarriquenha Brisa Hennessy

Reprodução/X/@timebrasil Animal deu show durante bateria do surfe feminino



Uma cena que chamou a atenção de quem acompanhou a semifinal do surfe feminino durante os Jogos Olímpicos foi uma baleia que apareceu ao fundo da bateria da brasileira Tatiana Weston-Webb e da costarriquenha Brisa Hennessy. O mamífero foi visto pulando nas águas do mar em Teahupo’o, no Taiti. As imagens logo ganharam as redes. Weston-Webb conquistou as maiores notas e venceu a semifinal por 13.66 a 6.17 da costarriquenha.

Nossa sorte mudou depois que a baleia apareceu. Deixe aqui o seu “OBRIGADO BALEIA 🐳”#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/ncH9OPbwrP — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2024