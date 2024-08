Estrela da NBA afirma que brasileiros não tem chance contra seleção norte-americana de basquete nas Olimpíadas

Draymond Green, astro do Golden State Warriors, também exaltou Gui Santos, seu companheiro de equipe na liga norte-americana de basquete

Reprodução/Warriors "Acho que o time de 2024 venceria o Dream Team em cinco de sete jogos, pelo menos", afirmou Green



Draymond Green, estrela do Golden State Warriors e conhecido por ser um dos atletas mais polêmicos da NBA (National Basketball Association, na sigla em inglês), deu sua opinião sobre o duelo entre Estados Unidos e Brasil nas quartas de final do basquete nas Olimpíadas de Paris 2024. “Eles não têm chance”, afirmou Green, apontando que a diferença no placar deve ser calculada em”35 ou 40 pontos” — margem que a equipe norte-americana atual ainda não obteve nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar da ‘alfinetada’, Green enalteceu seu colega de Golden State Warriors, Gui Santos, e disse amar os brasileiros e gostar de ver o país chegar longe nas Olimpíadas.

“É ótimo ver os brasileiros chegarem lá, amo brasileiros. Parabéns para o Gui Santos. Um cara jovem jogando pelo Brasil, representando seu país. Adoro ver isso. Mas eles não têm chance. Os EUA vão vencer por 35 ou 40 pontos e passar para a semifinal”. O argumento se baseia, para o jogador, no fato de que o Brasil não possui nomes de destaque na NBA, como já teve antes. O astro dos Warriors mencionou Leandrinho Barbosa e Anderson Varejão como referências do basquete brasileiro e um tipo de jogadores que faria falta. Green é otimista sobre a atual seleção dos EUA. Segundo ele, a equipe é melhor até que o famoso Dream Team de 1992. “Acho que o time de 2024 venceria o Dream Team em cinco de sete jogos, pelo menos. Respeito todos do Dream Team, estão no Hall da Fama, mas essa equipe de 2024 tem mais repertório”.

O astro do Golden State Warriors foi campeão olímpico no Rio e em Tóquio. Com todas os principais jogadores da NBA disponíveis para as Olimpíadas, Green, de 34 anos, não foi convocado atuar em Paris.

