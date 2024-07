Bandeira dos Jogos Olímpicos é hasteada em frente à Torre Eiffel

Cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (26) e seguiu até Teddy Riner e Maire-José Perec, lendas do judô e atletismo, acenderem a Pira

EFE/EPA/Joel Marklund / POOL Show de luzes na Torre Eiffel cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris



A bandeira dos Jogos Olímpicos foi hasteada em frente à Torre Eiffel, em Paris, no final do desfile de seis quilômetros das delegações ao longo do rio Sena na abertura dos Jogos de 2024. A cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (26) e seguiu até Teddy Riner e Maire-José Perec, lendas do judô e atletismo, acenderem a Pira. O ato começou com a transmissão de um filme protagonizado pelo comediante local Jamel Debbouze e o ex-jogador de futebol Zinédine Zidane no Stade de France, e dez minutos mais tarde a embarcação com a delegação grega deu início ao tradicional desfile dos esportistas. O espetáculo musical foi protagonizado pela cantora americana Lady Gaga e Aya Nakamura, a cantora francófona mais ouvida do planeta. Foi a primeira cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos realizada fora de um estádio, o que obrigou a implementação de uma operação de segurança sem precedentes que transformou o centro de Paris em uma verdadeira fortaleza.

*Com informações da AFP