Bárbara Domingos brilha e avança à final na ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris

Ginasta é a primeira brasileira a disputar uma final olímpica nessa modalidade

Ricardo Bufolin/CBG Brasileira não deve ganhar nenhuma medalha



Com um show na parte artística e precisão nos quatro aparelhos, a brasileira Bárbara Domingos conquistou a vaga na final do individual geral da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris-2024. O resultado é histórico por ser a primeira vez que uma brasileira disputará uma final da modalidade Jogos Olímpicos A disputa pela medalha está marcada para as 9h30 desta sexta-feira (9). Trata-se ainda do melhor resultado de uma ginasta brasileira da categoria no individual geral desde o 23º lugar geral obtido por Natália Gaudio na Olimpíada do Rio-2016.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Somente as dez melhores avançam à final da prova. Bárbara era cotada para alcançar a vaga na final, em razão dos bons resultados obtidos nos últimos dois anos, mas surpreendeu por exibir performances de alto nível até em aparelhos onde não costuma se destacar, como a bola. No total, Bárbara se classificou na oitava posição, com 129,750. A primeira colocada foi a italiana Sofia Raffaeli, com 139,100.

Bárbara Domingos vem se destacando em nível internacional nos últimos dois anos, com bons resultados tanto em etapas da Copa do Mundo quanto em Mundial e também nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos disputados no ano passado. Com seus resultados, entrou para a história da ginástica rítmica do País ao obter grandes resultados em competições na Europa, rompendo barreiras antes intransponíveis para outras atletas do Brasil e até da América Latina.

Suas maiores conquistas são na fita em competições da ginástica rítmica, na qual as atletas podem competir somente em aparelhos específicos, diferentemente do programa da Olimpíada, onde há apenas a disputa do individual geral – inclui bola, arco, maças e fita.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller