Brasil perde para os EUA nas semis do vôlei feminino e vai disputar o bronze

Seleção iniciou o set de desempate em vantagem, mas levou virada das americanas e deu adeus ao sonho do tri olímpico

EFE/EPA/TERESA SUAREZ Jogadoras do Brasil reagem após a derrota



O vôlei feminino brasileiro perdeu para os Estados Unidos por 3 a 2 em jogo emocionante e não vai ganhar o ouro nas Olimpíadas de Paris-2024. O Brasil começou o primeiro set sendo amassado pelos Estados Unidos, porém, após a parada do técnico Zé Roberto, a seleção encostou no placar e anotou quatro pontos seguidos. Os americanos, então, pediram tempo. O set então ficou apertado. Tainara e Gabi foram buscar uma bola linda no chão, o que baleou um pouco a oposta. Com o jogo empatado e se aproximando do final, as brasileiras abriram vantagem, mas não aproveitaram, e as americanas igualaram o placar e viraram 20/19, O set, porém, foi para o final completamente apertado, mas os Estados Unidos ganhou por 25/23.

Voltando para o jogo, o ritmo continuava intenso, porém Gabi não estava em um grande dia, o que prejudicava o jogo da seleção. Mesmo assim assumiu a liderança logo no começo e levou até os oito pontos, quando veio o empate por 8 a 8. Isso não abalou as brasileiras que foram em busca do set, fechando em 25 a 18, empatando o jogo. No terceiro set, o Brasil pareceu não ter memórias da derrota no primeiro e continuou com ritmo alto, mas levou a virada no set e não conseguiu se recuperar mais e sofreu muito com pontos de contra-ataque, e acabou perdendo por 25 a 15 (e 2 sets a 1 para as americanas).

O quarto set poderia fechar o jogo, e apesar de começar atrás no placar boa parte do tempo, o Brasil não desistiu e virou. A vaga na final olímpica seria decidida no quinto e último set. No primeiro ataque do tie-break o Brasil abriu o placar, e buscou jogar com muita intensidade, forçando o técnico americano a chamar um tempo. Depois da parada, as americanas voltaram melhor e viraram. As brasileiras não conseguiram reagir. Com a derrota, o Brasil disputa o bronze no sábado (8).