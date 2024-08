Bárbara Domingos fica em 10º na final do individual na ginástica rítmica em Paris-2024

Atleta entrou para a história ao se tornar a melhor colocada que o Brasil já teve nessa modalidade

EFE/EPA/TERESA SUAREZ Bárbara Domingos na prova do bastão



Após fazer história na ginástica rítmica do Brasil na quinta-feira (8), Bárbara Domingos sofreu uma queda de rendimento nesta sexta e não conseguiu brigar por medalha na final do individual geral nas Olimpíadas de Paris-2024. A atleta de Curitiba terminou no 10º e último lugar na decisão, a melhor colocação de uma brasileira nesta modalidade em Jogos Olímpicos. A ginasta de 24 anos encerrou sua participação nos quatro aparelhos (bola, fita, arco e maças) com pontuação total de 123,100, abaixo do que registrou na fase classificatória.

Na quinta, ela alcançara 129,750, com o oitavo lugar geral. A medalha de ouro ficou com a alemã Darja Varfolomeev, com 142,850 A prata foi para a búlgara Boryana Kaleyn, com 140,60. E a italiana Sofia Raffaeli completou o pódio, com 136,300. Bárbara já havia garantido seu lugar na história da ginástica rítmica brasileira ao buscar a classificação para a final. Antes dela, o melhor resultado do País no individual geral era o 23º lugar geral obtido por Natália Gaudio na Olimpíada do Rio-2016.

Sob o tema musical de “Rei Leão”, a brasileira abriu a final, sendo a primeira ginasta da rotação de abertura. E, ao contrário do que aconteceu na fase classificatória, enfrentou problemas com o arco. Ela perdeu deixou o objeto escapar rapidamente no início da apresentação e, no fim, não conseguiu o encaixe, deixando o arco sair da área do tablado.

Com a penalidade, obteve 29,600, abaixo da nota de 34,750 que ela havia registrado na classificação, na quinta. Bárbara acabou ficando com a pior nota da rotação, com o 10º e o último lugar. A reação veio na bola, aparelho que não é considerado um ponto forte da ginasta. Concentrada, sem se abalar com o erro da apresentação anterior, Bárbara fez uma performance praticamente sem erros, esbanjando expressão no lado artístico. Anotou 33,200 e foi a quarta melhor no aparelho, subindo na classificação para o nono posto.

Na sequência, ela elevou o nível na disputa das maças sob o som de “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, em comparação à apresentação de quinta, quando deixou escapar um dos objetos. Bárbara obteve a nota 31,200, a 10ª da final. A última rotação contou mais uma vez com o embalo musical de Lady Gaga. Desta vez, porém, a brasileira cometeu alguns erros de execução durante a performance e não passou de 29,100, o que ajudou a determinar a 10ª colocação geral.

Bárbara Domingos vem se destacando em nível internacional nos últimos dois anos, com bons resultados tanto em etapas da Copa do Mundo quanto em Mundial e também nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos disputados no ano passado. Foi medalhista de ouro na capital chilena no individual geral, na bola e na fita. Antes, no Pan de Lima-2019, despontou para o cenário continental com uma prata na fita.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller