Basquete masculino: Brasil se garante nas quartas das Olimpíadas após triunfo da Grécia

Com a vitória nesta sexta, seleção brasileira confirmou a terceira posição do Grupo B, com 4 pontos, atrás de França e Alemanha

A seleção brasileira masculina de basquete não precisou esperar muito tempo para saber se conseguiria uma das vagas como melhor terceiro colocado nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Bastou a vitória da Grécia sobre a Austrália, por 77 a 71, para que os brasileiros respirassem aliviados e garantidos nos mata-matas. Após bater o Japão por 102 a 84 no que foi o seu melhor jogo na Olimpíada, a seleção aguardava outros resultados. E logo na primeira partida, com a vitória da Grécia contra a Austrália, por 77 a 71, veio a confirmação da vaga. Agora, resta aguardar Sérvia e Sudão, neste sábado, às 16h, para saber a posição na classificação geral – O Brasil pode terminar como melhor terceiro. Com a vitória desta sexta-feira, a seleção brasileira confirmou a terceira posição do Grupo B, com 4 pontos, atrás de França e Alemanha, já classificadas. O saldo de pontos marcados, que era 25 negativo subiu para 7 negativo. Esse é o critério que desempata a disputa entre os melhores terceiros colocados – dos três, dois avançam.

A vitória deixará os gregos na terceira posição, com saldo -8 – estão em segundo, provisoriamente, antes do último jogo da chave Caso a Espanha perca do Canadá, ainda nesta sexta-feira, o Grupo A teria os canadenses em primeiro, Austrália em segundo e Grécia em terceiro após tríplice empate. Entretanto, o Brasil superaria os gregos no saldo de pontos (-7 a -8). Caso o Canadá perca na última rodada, a Espanha sobe à primeira colocação (ganhando o confronto direto), os canadenses caem para o segundo lugar, e os gregos permanecem em terceiro, com a mesma situação, já que venceram o duelo direto com os australianos. Sudão do Sul e Sérvia disputam a segunda posição do Grupo C, com jogo no sábado, às 16h. O resultado dessa partida definirá o outro terceiro colocado que irá às quartas de final e também a posição do Brasil na classificação geral.

Com – 6 de saldo, o time africano pode até perder por um ponto que se garante. A Grécia torce por revés de 3 ou mais. A última vez que o Brasil disputou o mata-mata do basquete em uma Olimpíada foi em Londres-2012. O time foi eliminado pela Argentina nas quartas de final e ficou em quinto na classificação geral. No Rio-2016, a eliminação foi na fase de grupos. Em Tóquio, disputado em 2021, a seleção não conseguiu se classificar. O Brasil tem cinco medalhas no basquete olímpico. São três bronzes no masculino (Londres-1948, Roma-1960 e Tóquio-1964) e uma prata (Atlanta-1996) e um bronze (Sydney-2000) no feminino.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo