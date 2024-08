Judoca Bia Souza vence número um do mundo, vai à final e garante medalha para o Brasil em Paris 2024

O confronto foi marcado por equilíbrio e se estendeu até o Golden Score, quando Bia acertou belo golpe e chegou ao ippon por imobilização

Alexandre Loureiro/COB Judoca brasileira já garantiu medalha



A brasileira Beatriz Souza está na final do judô na categoria acima de 78kg dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A judoca derrotou a número um do ranking mundial, a francesa Romane Dicko, por ippon na semifinal, e garantiu mais uma medalha para o Brasil. A decisão será disputada ainda nesta sexta-feira (2). Na final, Bia enfrentará a israelense Raz Hershko. Na semifinal, a número cinco do mundo mostrou cautela desde o começo, mas sem perder a iniciativa. O confronto foi marcado pelo equilíbrio e acabou se estendendo até o Golden score, quando Bia acertou belo golpe e chegou ao ippon por imobilização.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como cabeça de chave, Bia estreou somente nas oitavas de final, contra Izayana Marenco, da Nicarágua. A adversária chegou a tomar um shido por esquivar sob o braço. Mas a brasileira finalizou a luta por ippon. A adversária da brasileira na semifinal também estreou nas oitavas. Ela derrotou a georgiana Sophio Somkhishvili com dois wazaari. Nas quartas, a adversária foi a bósnia Larisa Cedric, também com dois wazaari.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte