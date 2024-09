Brasil conquista 10 medalhas em um dia e quebra recorde mundial no atletismo

Yelsin Jacques terminou a prova de 1500 metros na categoria T11 em 3min55s82, superando seu próprio recorde anterior de 3min57s60

Reprodução/Instagram/@brasilparalimpico Yelsin Jacques bateu o próprio recorde no atletismo



A delegação brasileira segue em grande forma nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, alcançando um total de 10 medalhas em um único dia. Nesta terça-feira (3), o Brasil conquistou dois ouros, duas pratas e seis bronzes, com um destaque especial para a prova dos 1500 metros na categoria T11, onde Yelsin Jacques brilhou ao garantir o ouro e estabelecer um novo recorde mundial. Yelsin Jacques completou a prova em 3min55s82, superando seu próprio recorde anterior de 3min57s60, que havia sido estabelecido durante os Jogos de Tóquio em 2021. O atleta expressou sua alegria com a conquista e ressaltou a dedicação e o esforço que o levaram a esse resultado excepcional. Julio Cesar Agripino também se destacou, conquistando a medalha de bronze com o tempo de 4min04s03. Na mesma prova, o etíope Yitayal Yigzaw ficou com a prata, completando a corrida em 4min03s21. O desempenho dos atletas brasileiros nos 1500 metros foi um dos pontos altos do dia, refletindo a força da equipe no atletismo.

Além dos 1500 metros, o Brasil teve outros destaques no atletismo. Jerusa Geber, do Acre, conquistou o ouro nos 100 metros T11 com um tempo de 11s83, após ter estabelecido um novo recorde mundial na semifinal. Rayane Soares garantiu a prata nos 100 metros T13, enquanto Raíssa Machado ficou em segundo lugar no lançamento do dardo, com uma marca de 23,51 metros. Mateus Evangelista também se destacou, conquistando o bronze no salto em distância T37 com 6,20 metros. Na natação, Mariana Gesteira obteve a terceira colocação nos 100 metros costas S9, com um tempo de 1min09s27. Mayara Petzold também se destacou, levando o bronze nos 50 metros borboleta com 37s51. No tênis de mesa, Bruna Alexandre ficou com a medalha de bronze após ser derrotada nas semifinais pela australiana Qian Yang.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

Com os resultados do dia, o Brasil se mantém na quarta posição no quadro geral de medalhas, acumulando 14 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. Nos esportes coletivos, a equipe feminina de goalball avançou para as semifinais após vencer o Japão por 2 a 0, enquanto a seleção de futebol de cegos empatou com a China e se classificou para a próxima fase, onde enfrentará a Argentina.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA