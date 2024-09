William Bonner e Natasha Dantas em Paris: Superação e Paralimpíadas 2024

Recentemente, o jornalista precisou se afastar de suas atividades profissionais por conta de um diagnóstico de covid-19

William Bonner viajou para França para acompanhar as Paralimpíadas de Paris 2024. Ele está na companhia de sua esposa, Natasha Dantas, que tem postado imagens da viagem em suas redes sociais, permitindo que os fãs acompanhem um pouco dessa experiência. Recentemente, o jornalista precisou se afastar de suas atividades profissionais por conta de um diagnóstico de covid-19, o que ocorreu há três semanas. Apesar do período de recuperação, Bonner fez questão de manter seus seguidores informados sobre seu estado de saúde. Em suas atualizações, o apresentador revelou que está se sentindo melhor e se recuperando bem da doença. A presença dele nas Paralimpíadas demonstra seu compromisso com eventos esportivos, mesmo após enfrentar um desafio de saúde.

