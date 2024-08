Brasil conquista medalha inédita no judô

A equipe conseguiu o primeiro bronze do país na competição por equipes

Miriam Jeske/COB Equipe brasileira contava com vários medalhistas



O Brasil conquista mais uma medalha nas Olimpiadas de Paris-2024, de novo, com o judô, dessa vez na disputa por equipes mistas. Rafael Macedo começou a disputa enfrentando Christian Parlati e só venceu no golden score, por ippon. Já Beatriz Souza resolveu sua luta com Asya Tavano em segundos, também por ippon. Leonardo Gonçalves fez uma luta apertadada com o italiano Gennaro Pirelli, se arrastando até o fim sem nenhuma punição. Em golden score, o Italiano levou a melhor e fez 2 x 1. O confronto seguinte foi entre Rafaela Silva e Veronica Toniolo. A brasileira fez um waza-ri e uma chave de braço, com um minuto de luta. Placar 3 x 1. A quinta luta trouxe o prata Willian Lima, contra Manuel Lombardo, que sofreu uma punição faltando 1:43 segundos para o fim da luta, logo depois foi a vez do brasileiro. Esgotado o tempo, mais uma disputa por golden score, onde o italiano anotou um ippon. 3 x 2.

Ketleyn Quadros enfrentou Savita Russo em uma luta que começou muito animada, e quase imobilizou a oponente por 20, mas faltaram 3, mas anotou um waza-ri. A partir dai a brasileira tentou adminstrar o resultado, porém recebeu um ippon faltando 26s e a luta acabou. 3 x 3. Após o sorteio, a responsabilidade de trazer a medalha ficou com Rafaela Silva, que resolveu a luta em segundos com waz-ri lindamente aplicado e garantiu o bronze para o Brasil. A luta final de desempate é por golden score.