Brasil encerra terça com conquista inédita na ginástica artística e conquista quarta medalha nas Olimpíadas

Seleção feminina conquistou o bronze com ponto de Rebeca Andrade na última apresentação

Ricardo Bufolin/CBG Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Julia Soares conquistam primeira medalha da Ginástica Artística brasileira



A terça-feira (30) foi um dia de salvos positivos para o Brasil. Além de conseguir uma medalha inédita, chegar em duas finais, também avançou de fase em outras competições, como: vôlei de praia feminino, tiro com arco e canoagem slalom. O Brasil somou hoje sua 4ª medalha nas Olimpíadas de Paris. País agora tem uma prata e três bronzes. A última conquista, vinda da ginástica artística, colocou a ginasta Rebeca Andrade entre as 10 maiores medalhistas do país. Ela ainda pode aumentar essa marca, já que tem mais quatro finais para disputar. Mas, apesar do saldo positivo, o Brasil também teve reveses, foi eliminado no judô, uma das modalidades que mais traz medalha para o país, inclusive trouxe a primeira desta edição. Confira como foi o dia do Brasil:

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Medalha inédita

Com Rebeca Andrade, Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, o Brasil conquistou nesta terça-feira (30) a primeira medalha por equipes na história da ginástica artística do país nas Olimpíadas. O resultado veio na superação, porque as brasileiras começaram mal, se desequilibrando. Foi na última nota, no salto de Rebeca Andrade, tirando um 15.100, que elas entraram na zona de classificação e garantiram o terceiro lugar no pódio. Mas não foi só na ginástica que o Brasil se destacou nesta terça. Na canoagem slalom, Ana Sátila avançou para semifinal da canoagem slalom C1.

Pepê Gonçalves também garantiu sua vaga na próxima fase. O ciclista brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, conhecido como Bala Loka, também triunfou. Se classificou para final do ciclismo BMX freestyle, que será disputado nesta quarta-feira (31) a partir de 9h44 (horário de Brasília). Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial do vôlei de praia, etão nas oitavas de final. Elas venceram as espanholas Liliana e Paula e seguem vivas na competição. Hugo Calderano, do tênis de mesa, também avançou. Venceu o espanhol Álvaro Robles e vai disputar as oitavas.

Situação complicada

Handebol feminino e o basquete masculino perderam a segunda nas Olimpíadas de Paris e se complicaram. Os dois precisam vencer o próximo jogo para seguirem sonhando em chegar na final e conquistar a medalha. As meninas precisam vencer um dos dois jogos que restam, contra a Angola e Holanda, para tentar avançar para as quartas de final. Se vencer Holanda e Angola, avança sem problemas para o mata-mata. Já os homens vão decidir a classificação para as quartas de final contra o Japão. Precisam vencer para conseguir avançar em terceiro na competição. Ygor Coelho, do badminton, foi eliminado na fase de grupos após nova derrota, dessa vez para o sul-coreano Hyeok Jin Jeon por 2 a 0.

Competição adiada

Pelo segundo dia seguido o surfe foi cancelado. O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou as baterias do surfe nas quartas de final e, consequentemente, a disputa por medalhas. Elas estavam previstas para as 14h (horário de Brasília). Competição foi adiada em função da condição das águas em Teahupoo, classificada com o código vermelho. Uma nova avaliação, sobre a condição das águas, acontecerá na madrugada desta quarta-feira (31), às 0h45 (de Brasília). Na segunda-feira (30), durante as oitavas do surfe masculino, o mar da Polinésia Francesa já dava sinais de que não teria condições para a prática esportiva, com fortes ventos. O código vermelho sinaliza justamente que a praia está fechada para a prática da modalidade.