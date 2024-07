Rebeca Andrade brilha e Brasil conquista primeira medalha em equipes na ginástica artística 

Com um 15.100 no salto, Rebeca colocou as brasileiras na briga e garantiram o bronze

Ricardo Bufolin/CBG Equipe brasileira de Ginástica Artística



Com Rebeca Andrade, Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, o Brasil conquistou nesta terça-feira (30) a primeira medalha por equipes na história da ginástica artística do país nas Olimpíadas. Na final realizada na Bercy Arena, as brasileiras faturaram o bronze. O resultado veio na superação, porque as brasileiras começaram mal, se desequilibrando, perdendo pontos e Flavinha machucou o rosto ainda no aquecimento. Mas, elas foram guerreiras e na última nota, no salto de Rebeca Andrade, tirando um 15.100, conseguiram se colocar na primeira posição, mas ainda dependiam da Romênia, Itália, Grã-Bretanha e Estados Unidos que estavam competindo. A nota de Rebeca foi tão alta que superou até mesmo a apresentação de Simone Biles, que tirou 14.900. Com o revés britânico, as brasileiras ficaram com a terceira posição, atrás das italiana e das norte-americanas. Essa foi apenas a primeira das sete finais por equipes que o time vai disputar nas Olimpíadas de Paris.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Brasil dividiu os aparelho com a China que ficou na sexta posição com 162.131 pontos. As duas equipes cometeram bastante erros, alguns até bobos, mas as brasileiras conseguiram se recuperar. Na trave, Julia Soares, especialista no assunto e apresentou em sua primeira Olimpíadas uma entrada triunfal que leva o seu nome, caiu e ficou visivelmente abalada, tirando 12.400, mas conseguiu se recuperar, tirou 13.233 no solo. Rebeca e Flávia também falharam na trave, mas conseguiram, bons resultados no solo e no salto, o que deu vida para o Brasil na competição. Mas o alívio e sentimento de luta pela medalha só veio no salto de Rebeca Andrade, que tirou 15.100, fazendo a pontuação brasileira saltar para 164.497 pontos. Estados Unidos, que ficou com a prata, ficou com 171.296 e a Itália com 165.494. Brasil conseguiu 42.366 no salto, 41.199 nas barras assimétricas, 39.966 na trave e 40.966 no solo. A Grã-Bretanha, que era a principal adversária do Brasil, somou 164.263.