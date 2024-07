Brasil pode garantir primeira medalha neste sábado com Mafê Costa e Guilherme Costa nos 400m livre da natação

Brasileiro se classificou para a final com a segunda melhor colocação; brasileira, estreante na competição, ficou com a sétima posição

Satiro Sodré/CBDA Mafê e Guilherme Costa, nadadores do Brasil



“Uma raia, uma chance” é um mantra que os nadadores brasileiros gostam de repetir nos grandes eventos da modalidade. No primeiro dia das Olimpíadas de Paris-2024, o Brasil conseguiu duas raias para disputar as finais da natação e lutar por medalhas. Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa, que não são parentes, disputaram na manhã deste sábado as eliminatórias dos 400m livre e se classificaram para as finais, que acontecem neste sábado (27), a partir das 15h40 (horário de Brasília). A estreante Mafê, como é conhecida, foi a primeira atleta do Brasil a cair na água em Paris, apesar do tempo de mais de 4min, conseguiu terminar com a sétima melhor marca e garantir a raia 1 na final. “Tô satisfeita. Foi suficiente para uma final. Não foi meu melhor tempo. Tenho treinado para fazer o melhor da vida pela manhã”, afirmou ela. “É analisar e dar 110% à tarde”, disse. Na final ela encara estrelas da modalidade, como a americana Katie Ledecky, dona de 10 medalhas olímpicas e que já foi ouro em todas as provas dos 200m aos 1.500m, a recordista mundial, a australiana Ariarne Titmus, e a adolescente prodígio canadense, Summer Mcintosh, de 17 anos e recordista mundial dos 400m medley.

Ledecky e Titmus se classificaram com os dois melhores tempos. “Vim já sabendo dessa possibilidade (chegar à final)”, afirmou Mafê. “Estou focada em mim. Sei o quanto é difícil uma final, mas estou aqui para ser competitiva e estar em alto nível”, completou a primeira nadadora do Brasil a se classificar para uma final desde os Jogos do Rio-2016, quando Etiene Medeiros nadou os 50m livre. Nos 400m livre masculino, Guilherme Costa, o Cachorrão, foi o melhor de sua série com 3min44s23. Somente o alemão Lukas Martens foi mais veloz que ele, com 3min44s13. “Tô com o segundo tempo. Estava preparado para bater na frente e consegui fazer isso”, afirmou Guilherme Costa, que não foi à final nesta prova nos Jogos de Tóquio, em 2021. “Tô bem posicionado para tarde. Quero melhorar bastante. Sei que o pessoal vai nadar mais rápido, mas eu também vou. Vai ser uma prova bem disputada e espero bater na frente”. Eduardo Moraes também nadou os 400m livre, fez 3min51s74 e terminou na 28ª posição. Ele afirmou que ficou doente na véspera da Olimpíada.

REVEZAMENTOS FORA

Além das provas individuais, o Brasil também disputou os revezamentos 4x100m livre feminino e masculino, mas as duas equipes não conseguiram ficar entre as melhores e avançar à final. Formada por Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Giovana Medeiros e Maria Paula Heitmann, a equipe feminina terminou com 3min40s60 na 12ª posição. Os homens, com Guilherme Santos, Marcelo Chierighini, Gabriel Santos e Breno Correia, terminaram na 10ª colocação com 3min14s22.

*Com informações do Estadão Conteúdo