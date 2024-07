Após competir com tumor no cóccix, esgrimista Nathalie Moellhausen vai operar na segunda 

Brasileira passou mal durante a competição e foi eliminada na primeira fase da modalidade

Flavio Florido/Exemplus/COB Nathalie Moellhausen, esgrimista brasileira



A esgrimista Nathalie Moellhausen revelou neste sábado (27) que vai operar na segunda-feira (29) para remover um tumor benigno na coluna. A declaração foi feita após a derrota na espada para a canadense Xiao Ruin, em sua estreia nas Olimpíadas de Paris. A informação foi divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Durante a competição, Nathalie passou mal e caiu, precisando ser atendida pela equipe médica. Mas, apesar do mal-estar ela optou por levar o confronto até o final. Nathalie descobriu o problema de saúde nesta semana, a poucos dias de estrear em sua terceira Olimpíada da carreira. Ela precisou se internada às pressas. O diagnóstico veio após uma crise de lombalgia na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos. Uma ressonância magnética e uma biópsia detectaram um tumor, “com aspectos de benignidade”, segundo o COB, na coluna da esgrimista. Ela chegou a ser tratada com analgésicos, de forma a manter suas chances de competir em Paris-2024.

“Tudo o que eu tenho que dizer será após a cirurgia, semana que vem”, afirmou a esgrimista. A operação foi marcada para segunda-feira, dia 29, na capital francesa, onde a atleta mora desde 2006. Os médicos vão remover o tumor e também fazer a descompressão do local. Segundo o COB, a atleta optou por voltar ao hospital para ser reavaliada por seu médico logo após a estreia na Olimpíada. Ela foi acompanhada pelos médicos do comitê em sua ida ao hospital neste sábado. Nascida em Milão, Nathalie é filha de um alemão e de uma brasileira. Ela é o principal nome da esgrima nacional e foi campeã mundial em 2019 e medalha de ouro em 2023 nos Jogos Pan-Americanas. Para defender o Brasil, ela precisou tirar cidadania, que só saiu quando estava adulta. Seu melhor resultado em Olimpíada é a fase de quartas de final nos Jogos do Rio-2016.