Brasil sofre gol nos segundos finais e perde para Hungria no handebol feminino

Seleção feminina se prepara agora para enfrentar a França na próxima terça-feira (30)

Reprodução/Ttwitter/TimeBrasil/Luiza Moraes Brasil perde segundo jogo nas Olimpíadas de Paris



A seleção brasileira feminina de handebol enfrentou um revés na segunda rodada da Olimpíada de Paris, perdendo para a Hungria por 25 a 24, mesmo após ter dominado a partida. O início da partida foi marcado por um equilíbrio, com a goleira Gabi Moreschi se destacando ao defender diversos ataques da equipe húngara. Ao final do primeiro tempo, o Brasil estava à frente, com um placar de 15 a 12. No entanto, a Hungria reagiu na etapa final e reduziu a diferença. ELas pressionarama defesa brasileira. Um ponto crucial ocorreu quando Giulia Guarieiro recebeu uma punição, permitindo que a Hungria aproveitasse a oportunidade para marcar. Nos instantes finais, o jogo estava empatado em 24 a 24, mas a jogadora Petra Simon conseguiu marcar o gol decisivo, garantindo a vitória para a equipe húngara. Apesar da derrota, o Brasil ainda ocupa a liderança do Grupo B, embora essa posição possa ser ameaçada dependendo dos resultados das próximas partidas. A seleção feminina se prepara agora para enfrentar a França na próxima terça-feira (30), em busca de uma recuperação na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo