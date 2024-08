Brasil vai enfrentar ‘Dream Team’ dos EUA nas quartas de final do basquete

Confronto foi confirmado neste sábado com a vitória americana sobre Porto Rico por 104 a 83

Reprodução/Sportv Brasil ficou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Alemanha e França



A seleção brasileira masculina de basquete conheceu neste sábado (3) seu próximo adversário na Olimpíada de Paris-2024. E não teve motivos para comemorar. O Brasil vai enfrentar o poderoso “Dream Team”, a equipe dos Estados Unidos, nas quartas de final. O confronto foi confirmado com a vitória americana sobre Porto Rico por 104 a 83. Será o 10º duelo entre brasileiros e americanos no basquete masculino numa edição de Jogos Olímpicos. Os EUA venceram as nove partidas anteriores, duas delas já na era “Dream Team” (“o time dos sonhos”), sendo uma em Barcelona-1992, ainda na primeira fase, e outra em Atlanta-1996, pelas quartas de final. O confronto decisivo está marcado para terça-feira (6), ainda sem horário definido. Pelo formato de disputa, as 12 seleções são divididas em três grupos. E os oito melhores se classificam, num ranking do primeiro ao oitavo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time americano assegurou o topo enquanto o Brasil aparece na sétima colocação geral. O triunfo deste sábado foi o terceiro dos EUA em três jogos na capital francesa. Com aproveitamento de 100%, o time americano derrotou Sérvia e Sudão do Sul nas outras partidas da chave. E garantiu a primeira colocação do Grupo C. Já o Brasil ficou em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Alemanha e França. Pela terceira vez nestes Jogos, o time americano superou os 100 pontos no placar. E não deu qualquer chance à seleção de Porto Rico. O principal destaque dos EUA foi Anthony Edwards, cestinha do jogo, com 26 pontos. Joel Embiid anotou 15 enquanto Kevin Durant contribuiu com 11. LeBron James esteve em quadra por 17 minutos e marcou 10 pontos. Pelo time de Porto Rico, o destaque individual foi Jose Alvarado, responsável por 18 pontos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo