Brasil vence Sérvia e vai disputar bronze por equipes no judô

O judô brasileiro vai ter a chance de lutar pela quarta medalha nas Olimpíadas de Paris. A equipe mista do país enfrentou a Sérvia, em duelo válido pela repescagem, venceu por 4 a 1 e vai atrás da medalha de bronze neste sábado (3), enquanto o conjunto sérvio está eliminado. O adversário dos brasileiros sairá do embate entre Itália e França. As lutas que valem pódio começam às 11h. Para a repescagem, o Brasil fez duas trocas relevantes em relação aos duelos das oitavas e quartas de final. A comissão técnica trocou Leonardo Gonçalves, que costuma lutar na categoria até 100kg, por Rafael Silva, o Baby, que compete nos pesos-pesados. O técnico Kiko Pereira substituiu também Daniel Cargnin por Willian Lima na categoria até 73kg.

A equipe brasileira começou a construir a vitória com Ketleyn Quadros e Rafael Macedo, que bateram Marica Perisic e Nemanja Majdov, respectivamente. Na sequência, a campeã olímpica Bia Ferreira perdeu para Milica Zabic, em sua primeira derrota nos Jogos de Paris. Apesar disso, “Baby”, garantiu mais um triunfo para o Brasil sobre Aleksandr Kukojl no Golden Score. Por fim, Rafaela Silva não tomou conhecimento de Milica Nikolic e assegurou o resultado positivo para a equipe brasileira.

