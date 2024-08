Brasil precisa torcer por resultado improvável para escapar dos EUA nas quartas do basquete masculino

Definição do oponente brasileiro ocorrerá neste sábado, após o confronto entre o time americano e Porto Rico; novo Dream Team conta com estrelas como LeBron James e Stephen Curry

Gaspar Nóbrega/COB Brasil avançou como um dos melhores terceiros colocados



Com a primeira fase do torneio de basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Paris prestes a terminar, o Brasil se prepara para enfrentar um adversário de peso nas quartas de final: a seleção dos Estados Unidos. Após garantir a vaga com uma vitória sobre o Japão por 102 a 84, o Brasil avançou como um dos melhores terceiros colocados. A definição do oponente brasileiro ocorrerá neste sábado, após o confronto entre Estados Unidos e Porto Rico. A única chance do Brasil evitar os americanos seria uma vitória improvável de Porto Rico. Caso os Estados Unidos vençam, o Brasil enfrentará a equipe norte-americana, composta por estrelas como LeBron James e Stephen Curry.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, seis seleções já estão confirmadas nas quartas de final: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Austrália. A última vaga será decidida entre Sérvia e Sudão do Sul, com a Grécia ainda buscando a classificação. Para que o Brasil tenha uma chance de sucesso contra os EUA, será necessário um desempenho excepcional, dada a força e o histórico de sucesso da equipe americana. O confronto promete ser um desafio significativo para a seleção brasileira, que busca avançar além da fase de quartas de final, algo que não ocorre desde Londres 2012.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA