Brasileiro se emociona ao encontrar Nicole Kidman durante torneio de skate nas Olimpíadas

A estrela de ‘Os Outros’ e ‘De Olhos Bem Fechados’ se sentou na frente do influenciador Welker Maciel; ela esbanjou simpatia e acenou para todos

Reprodução/Instagram/@welkermaciel Atriz foi simpática e atendeu ao público



Aguenta coração. O influenciador brasileiro Welker Maciel está em Paris para assistir aos Jogos Olímpicos e teve uma grande surpresa. A superestrela de Hollywood, Nicole Kidman apareceu em sua frente. O vídeo em que o capixaba mostra o encontro já viralizou nas redes sociais, onde mostra a atriz supersimpática, durante a competição de skate. Na hora do famoso ‘ola’, quando as pessoas se levantam e erguem os braços para cima, a atriz participou e brincou. “Eu tava tremendo, quase não consegui tirar a foto”, explicou ela na legenda da publicação. “Muito aleatório, mas agora tenho uma fotinha com a fuck*ng nicole kidman”, finalizou ele.

