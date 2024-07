Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ‘se casam’ durante arraial julino

Casal compartilhou o momento em suas redes sociais, vestidos como noivos de festa junina com direito a interrupções divertidas dos convidados

Montagem: Instagram/ @paollaoliveirareal Além da cerimônia, a festa incluiu outras atividades típicas, como quadrilhas e comidas tradicionais



A Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se divertiram em um “casamento” temático durante um arraiá com amigos e familiares no último domingo (28). O casal compartilhou o momento em suas redes sociais nesta segunda (29), vestidos como noivos de festa junina, com direito a interrupções divertidas dos convidados. Enquanto um “padre” celebrava a cerimônia, muitos amigos do casal se manifestaram contra a união com os motivos mais diversos. Apesar das brincadeiras, os artistas foram “declarados” marido e mulher. “Um casamento (bem) caótico mas com final feliz”, escreveu a famosa ao compartilhar um vídeo em seu perfil do Instagram. Além da cerimônia, a festa incluiu outras atividades típicas, como quadrilhas e comidas tradicionais. Nos comentários, os seguidores elogiaram a animação do evento. “O melhor arraial da vida”, disse um internauta. “O arraiá mais lindo e mais animado”, comentou outro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o vídeo: