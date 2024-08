Bruno Lobo disputa semifinais do kitesurfe após cancelamento de regatas na Olimpíada

Problemas com o vento estão atrapalhando as competições desde o começo dos Jogos

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Brasileiros não têm mais chance de medalhana vela



Mais uma vez as condições climáticas prejudicaram as provas do kitesurfe na Marina de Marselha. Sem vento, todas as regatas foram canceladas nesta quarta-feira (7) e os 10 melhores da classificação acabaram garantidos para a definição das medalhas. O brasileiro Bruno Lobo (7° no geral), fará a primeira de duas semifinais, contra outros três competidores. Líderes da classificação, o esloveno Toni Vodisek, com 34 pontos perdidos, seguido por Maximilian Maeder, de Cingapura, avançaram automaticamente à decisão, enquanto os outros oito classificados disputarão duas semifinais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Tudo agendado para esta quinta-feira (8) na Marina de Marselha. Com a programação toda prejudicada desde os primeiros dias, o kitesurfe definiu seus classificados com somente sete das 15 provas previstas disputadas, o que beneficiou o brasileiro, sempre entre os melhores nos três dias com disputas – foi quarto no primeiro dia, depois sétimo nos dois seguintes.

Bruno Lobo disputará a vaga na decisão com o chinês Qibin Huang, o francês Axel Mazella e o italiano Riccardo Pianosi. Na semifinal B estão Valentin Bontus, da Áustria, o britânico Connor Bainbridge, o alemão Jannis Maus e o americano Markus Edegran. Apenas o primeiro colocado de cada semifinal garante vaga. Serão seis corridas para cada grupo.

Além da definição do kitesurfe, as regatas de medal race das categorias dinghy misto (bote), com os brasileiros Henrique Haddad e Isabel Swan e da Nacra 17 (multicasco misto), com João Siemsen e Marina Arndt, estão agendadas para esta quinta-feira, no encerramento da vela. Apesar de ter representantes nas competições mistas, o País não tem chance de pódio.

Foram definidos nesta quarta os pódios do dinghy individual masculino e feminino. O australiano Matt Wearn levou a medalha de ouro, seguido por Pavlos Kontides, do Chipre, e Jonatan Vadnai, da Hungria. No feminino, a holandesa Marit Bouwmeester cruzou em primeiro, garantindo o ouro, seguida por Anne-Marie Rindom, da Dinamarca, e a norueguesa Line Flem Hoest.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller