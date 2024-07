Cama antissexo? Descubra curiosidades sobre o móvel dos atletas de Paris 2024

Nova trend desbloqueada com sucesso. Os atletas que já chegaram a Paris para as Olimpíadas 2024 estão testando as camas feitas de papelão e colchão de polietileno. Havia boatos de que as camas eram frágeis e ‘antissexo’, mas após vários vídeos engraçados dos participantes testando os móveis de seus dormitórios viralizarem, parece que é fake a informação. Um dos atletas que entrou na brincadeira e testou o móvel foi o ginasta irlandês Rhys McClenaghan. No vídeo publicado nas redes sociais, ele se movimenta muito, fazendo flexões, saltos, rolamentos e até mesmo parada de mão. “Quando os testei da última vez, eles resistiram aos meus testes. Talvez eu não tenha sido vigoroso o suficiente, no entanto… Não, eles passam no teste. É falso, fake news”, brinca ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rhys McClenaghan (@rhysmcc1)