Canoagem Slalom: Ana Sátila conquista resultado histórico para o Brasil, mas não consegue subir ao pódio

Brasileira ficou na 5ª posição; essa foi a segunda final dela nas Olimpíadas de Paris, ela ainda tem mais uma disputa

Miriam Jeske/COB Ana Sátila, canoísta brasileira durante Jogos Olímpicos de Paris



Ana Sátila piora desempenho na final e fica em 5º no C1 (canoa) da canoagem slalom terminou em quinto lugar na classificação final da prova nos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31) e não conseguiu ficar no pódio, o resultado, no entanto, os 110.70s conquistado por ela na decisão é o melhor desempenho do Brasil no C1 feminino. “Eu não estou feliz. Acho que eu estava me sentindo muito bem, muito preparada, eu tive uma equipe gigante do meu lado lutando dia e noite para que eu estivesse aqui na minha melhor forma”, disse a atleta após a competição. “Infelizmente, não consegui essa medalha, então ainda estou assimilando tudo o que aconteceu, mas eu estou orgulhosa por ter colocado tudo o que eu podia nesse dia de competição”, completou. Essa é a segunda final de Ana nas Olimpíadas. No domingo ela disputou a final do K1 (caiaque), sua especialidade, mas não conseguiu a medalha. Ela ainda tem mais uma disputa, o caiaque cross, sujas disputas começam na sexta-feira (2).

A medalha de ouro na canoagem slalom foi para Jessica Fox, da Austrália, seguida por Elena Lilik, da Alemanha, com a prata, e Evy Leibfarth, dos Estados Unidos, com o bronze. Na disputa por medalha, a brasileira conseguiu 112s70 (110s70 mais dois segundos de penalidade). Mais cedo, na semifinal, a brasileira completou o percurso com um total de 109s88, 107s88 mais uma penalidade de 2 segundos por um toque em um dos portões. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, a canoísta brasileira de 28 anos também chegou à final do C1, mas perdeu um portão na decisão, foi penalizada com 50 pontos e terminou em 10º lugar. Antes da final da C1 em Paris-2024, a brasileira ficou em quarto lugar no K1 (caiaque), o melhor resultado do Brasil na canoagem slalom na história olímpica.