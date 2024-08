Carol e Bárbara perdem para australianas e dão adeus às Olimpíadas de Paris

Brasileiras não tiveram força para reagir no segundo set depois de levar virada no primeiro

Luiza Moraes/COB Dupla já tinha derrotado as rivais duas vezes antes



A dupla Carol Solberg e Bárbara Seixas está eliminada das Olimpíadas de Paris-2024. As brasileiras começaram o jogo colocando a pressão em Mariafe e Clancy, da Austrália, abrindo dois pontos, mas elas responderem rapidamente, e dai para frente, o set foi disputado ponto a ponto. Depois da parada, a dupla do Brasil começou a anotar pontos por saque e abriu certa vantagem. As atletas passavam um ar de confiança nos bloqueios. Chegando no final do set as a Austrália encostou no placar, e a decisão foi aos 24 pontos, com vitória das rivais. A derrota no set paraceu abalar a confiança da dupla, que não esperava levar a virada.

O começo do segundo set foi igual o fim do anterior, com as australianas abrindo vantagem, muito por um momento de desconsentração do Brasil, e então a dupla pediu um tempo. O placar estava 4 x 1, e a parada não pareceu surtir efeito, a partida ficou em 10 x 4. O Brasil tentou buscar o resultado, mas a vantagem era muito grande, e chegou a ficar por seis pontos, que foi a vantagem final. Vitória da dupla da Austrália por 2 sets a 0. O Brasil ainda conta com duas duplas no vôlei de praia.