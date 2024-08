CBF recorre à CAS para tentar reverter suspensão de Marta na semifinal contra a Espanha

Capitã da seleção feminina foi expulsa no jogo contra as espanholas e pegou dois jogos de gancho

Rafael Ribeiro/CBF Marta completou 200 jogos com a camisa da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em resposta à decisão da Comissão Disciplinar da FIFA, que impôs uma suspensão de duas partidas à jogadora Marta nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Essa penalização foi resultado de um cartão vermelho direto recebido durante uma partida contra a Espanha. Com essa decisão de momento, a camisa 10 do Brasil está fora da semifinal contra a Espanha, que aconteceu nesta terça-feira (6) às 16h. A ação foi protocolada pela CBF na manhã desta segunda-feira (5) e argumenta que a falta cometida por Marta não foi intencional e que não resultou em danos à jogadora adversária. Caso a defesa seja aceita, Marta terá a oportunidade de participar dos próximos jogos da Seleção Brasileira no torneio olímpico. A jogadora já cumpriu a suspensão automática durante a vitória do Brasil sobre a França, o que a deixa em uma posição favorável para retornar ao time. O Brasil se classificou no último sábado, após vencer as donas da casa por 1 a 0. A atacante viu a partida de um dos camarotes do Stade de la Beaujoire, na cidade de Nantes.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo