CBF recorre à Fifa para reverter suspensão de Marta na semifinal das Olimpíadas

Maior jogadora da história do futebol feminino pegou dois jogos de gancho por expulsão contra Espanha, que volta a encontrar o Brasil nos Jogos

Rafael Ribeiro/CBF Expulsão de Marta contra a Espanha ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) está se preparando para apresentar um recurso ao Comitê Disciplinar da Fifa com o objetivo de revogar a suspensão imposta à jogadora Marta. A atleta, que é uma das principais estrelas do futebol feminino, está impedida de participar da semifinal dos Jogos Olímpicos contra a Espanha devido a uma punição de dois jogos, resultante de sua expulsão em confronto anterior. Marta recebeu o cartão vermelho durante a partida contra a própria seleção espanhola, na fase de grupos, que terminou em derrota para o Brasil por 2 a 0. A expulsão ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo, quando a jogadora atingiu a cabeça de uma adversária. A primeira partida da suspensão foi cumprida na vitória do sobre a França, neste sábado (3), pelas quartas de final.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A CBF, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), está determinada a reverter essa decisão, considerando a punição desproporcional. A entidade enfatiza que não poupará esforços para garantir que Marta possa voltar a campo, destacando seu histórico de respeito às regras e ao espírito esportivo. Caso o recurso não seja aceito pela Fifa, a Rainha ainda terá a oportunidade de participar de sua última partida olímpica, seja na disputa pela medalha de ouro ou na luta pelo bronze. O Brasil se prepara para enfrentar a Espanha em Marselha na próxima terça-feira (6).

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA