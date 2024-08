Espanha arranca empate no fim, vence Colômbia nos pênaltis e avança às semis do futebol feminino

Seleção sul-americana abriu 2 a 0, mas levou o empate no sétimo minuto de acréscimo do segundo tempo, em gol de Paredes

EFE/ Kiko Huesca Time espanhon comemora a classificação



A seleção espanhola feminina está na semifinal das Olimpíadas de Paris-2024. Após empatar o jogo no tempo regulamentar e na prorrogação, as espanholas derrotaram a Colômbia nas penalidades máximas, após Catalina Usme e Liana Salazar perderem seus pênaltis. Catalina teve sua bola defendida por Catalina Coli, goleira da Espanha, e Liana isolou seu chute. O time espanhol passou de fase com o gol de Aitana Bonmatí, atleta do Barcelona. A Colômbia até tentou surpreender durante o jogo, abrindo o placar logo no ínicio da partida, com Maya Ramírez, e levando a vantagem até o intervalo. Com o começo do segundo tempo, Leicy Santos apliou o placar para as colombianas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pressão das espanholas, pórem foi forte demais. Depois da entrada de Jenni Hermoso o time melhorou, e descontou aos 30 do segundo tempo. Com 52 minutos jogados na segunda etapa, Paredes empatou e levou para a prorragação. A seleção espanhola é a primeira semifinalista desses Jogos.