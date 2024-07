Cerimônia de abertura das Olimpíadas é marcada por chuva incontrolável, apresentação de Céline Dion e ‘pira balão’

Evento foi o primeiro dos Jogos Olímpicos realizado ao ar livre e reuniu lendas do esporte francês, símbolos culturais e shows de Lady Gaga e Aya Nakamura

EFE/EPA/YOAN VALAT balão de ar quente levanta o caldeirão durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em Paris, França, 26 de julho de 2024



Sob uma forte chuva que tomou conta de Paris nesta sexta-feira (26), foi realizado a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que dão início a competição que vai até o dia 11 de agosto. Pela primeira vez na história, o evento foi realizado a seu aberto. Mesmo a apresentação seguindo o roteiro que tinha sido preparado, a chuva acabou afetando algumas partes da celebração, como a presença de alguns atletas, como dos brasileiros, que optaram por voltar para Vila Olímpica depois dos desfiles de barco. Mas essa ausência não desanimou quem estava presente, incluído os bailarinos que deram um show durante a festa. Teve até desfile de moda em cima dos barcos. Com destaque para diversidade, a cerimônia de abertura contou com shows de Lady Gaga, Aya Nakamura e Céline Dion, que encerrou a festa. Com forte presença da história francesa, relembrando 10 heroínas do país, o roubo do quadro da Monalisa e decapitação de Maria Antonieta, os barcos percorrem um percurso de barco de 6 quilômetros pelo Sena alcançarem o Trocadero. Uma homenagem foi prestada a Catedral de Notre-Dame, que pegou fogo em abril de 2019 e está em processo final de restauração.

Uma Amazona mascarada conduziu a cerimônia e levou a bandeira olímpica até a Torre Eiffel, onde foi hasteada. A tocha olímpica, partiu deste principal ponto de Paris e foi acesa nos Jardins das Tulherias, pela ex-atleta francesa Marie-José Perec e o judoca francês Teddy Riner. A pira, ligada a um grande balão, vai permanecer acesa até o final dos Jogos, em 11 de agosto, e foi estrategicamente posicionada. Está alinhado ao Museu do Louvre, a Praça da Concórdia, a Champs-Élusées e o Arco do Triunfo. Céline Dion, que não se apresentava desde que foi há dois anos, fez uma bela apresentação de Hymme à l’amour (Hino do Amor), de Édith Piaf. Ela se afastou dos palcos depois que foi diagnosticada com uma doença que fez com que ela perdesse o controle dos músculos. Toda a apresentação da abertura foi acompanhada por mais de 300 pessoas, sem contar aqueles que assistiram em telões espalhados pela cidade e nas transmissões realizadas em várias partes do mundo.

Lady Gaga que também agitou o público apesar de uma apresentação gravada, expressou a alegria em ter feito para do evento em suas redes sociais. “É uma honra ter recebido o convite do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos para cantar uma música francesa tão especial, uma música para homenagear o povo francês e sua incrível história na arte”, escreveu a cantora e atriz em sua conta no X. A presença de Aya Nakamura foi criticada pela direita francesa. “Que vergonha! A abertura dos Jogos Olímpicos é um saque à cultura francesa”, escreveu no X o porta-voz do Reagrupamento Nacional (RN) após a apresentação da artista de origem malinesa. Durante o desfile dos barcos, a delegação da Argélia jogou flores no Rio Sena em homenagem aos seus mortos no Massacre de 1961 em Paris.

“Este gesto é uma homenagem aos mártires de 17 de outubro de 1961. Viva a Argélia, viva a Argélia, viva a Argélia”, declarou um membro da delegação em um vídeo divulgado pela emissora pública argelina em sua conta na rede social X. O policiamento foi reforçado e continuará até o final dos jogos paras os atletas palestinos e os israelenses. O aumento da segurança se dá por conta da guerra em Gaza e a preocupação com as hostilidades que podem acontecer. Historicamente as Olimpíadas já conseguiram parar guerra, mas, neste ano, isso não vai acontecer nem no Leste Europeu, entre Rússia e Ucrânia, e nem do Oriente Médio. O atual momento de tensão mundial não passou despercebido. Foi relembrado pela cantora Juliette Armanet cantou a música “Imagine”, de John Lennon, transformada em um hino à paz.