Cerimônia de abertura no rio Sena dá início oficial às Olimpíadas de Paris; acompanhe ao vivo

Pela primeira vez o evento acontecerá ao ar livre; Cerca de 10.500 atletas são esperados, com 100 barcos desfilando por seis quilômetros, passando por pontos icônicos da cidade

Franck FIFE / POOL / AFP Espectadores acompanham a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris



Confira minuto a minuto a cerimônia de abertura dos Jogos

17h15 – Saiba quem é Aya Nakamura, artista francófona que agitou a abertura

Aya Nakamura, a cantora francófona mais ouvida no mundo, participou da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após meses de rumores sobre sua apresentação que escandalizaram grupos de extrema direita na França. De origem malinense, Nakamura estava loira para a ocasião e usava um vestido dourado para cantar junto com a Guarda Republicana. Um medley com seus sucessos “Pookie” e “Djadja” junto com reminiscências do cantor francês Charles Aznavour fizeram parte de sua performance. Nakamura, de 29 anos, cultiva um estilo entre soul e hip hop, com influências da música africana atual, e os rumores de sua apresentação nas Olimpíadas causaram controvérsia nas redes sociais.

“Isso é Paris, não o mercado de Bamako”, dizia uma faixa divulgada nas redes em março, acompanhada de piadas sobre seu estilo e nível de francês. Diante da polêmica, o presidente francês Emmanuel Macron veio a público apoiá-la. Nascida como Aya Danioko em Bamako, capital do Mali, em 1995, em uma família de músicos tradicionais, ela se mudou com seus pais para os subúrbios de Paris quando era criança. A cantora está na lista dos mais vendidos em 46 países e é há cinco anos a artista feminina mais reproduzida no mundo.



17h06 – As delegações de Israel e dos atletas palestinos receberão cuidado extra, em meio a temores de que a ofensiva israelense em Gaza seja um motivo potencial para possíveis agressores.

17h05 – Cerimônia de abertura foi idealizada por Thomas Jolly

O diretor de teatro francês Thomas Jolly, conhecido pelo sucesso musical de ópera-rock Starmania, foi o idealizador da abertura as Olimpíadas no Rio Sena. Paris 2024 serão os primeiros Jogos Olímpicos realizados fora de um estádio, o que obrigou a implementação de uma operação de segurança sem precedentes que transformou o centro de Paris em uma verdadeira fortaleza. Cerca de 45 mil policiais e seguranças privados contratados para a ocasião serão destacados nesta sexta-feira e haverá até atiradores de elite em pontos estratégicos da capital para garantir a segurança durante o desfile.

16h57- Barco da França encerra apresentação dos atletas na cerimônia.

16h52 – Lady Gaga homenageia Édith Piaf e Zizi Jeanmaire na cerimônia de abertura.

Vestindo preto e penas rosas, ela se apresentou na escadaria do Grand Ballet. Gaga cantou “Mon Truc en Plumes” e utilizou plumas rosas e brancas em homenagem ao francês Zizi Jeanmaire. Além disso, também cantou “La Vie en Rose” e tocou um trecho em um piano montado à beira do rio Sena. Saiba mais.

16h48 – Celebridades apresentam jovens talentos de designers franceses, enquanto a DJ Barbara Butch fornece as músicas. O momento perfeito para a chegada das últimas delegações.

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

16h47 – Apresentação de Aya Nakamura.

16h43 – Apresentação de Aya Nakamura.

16h42 – Delegação da Argélia joga flores no Rio Sena em homenagem aos seus mortos no Massacre de 1961 em Paris.

— N1 Entreter (@n1entreter) July 26, 2024

16h39 – Repórter francesa se encanta com festa de brasileiros nas ruas de Paris.

16h34 – Delegação brasileira canta ‘Ta Escrito’, do Grupo Revelação, no barco em meio a chuva em Paris.

16h26 – Movimento Verde e Amarelo, torcida organizada do Brasil, agita as ruas de Paris ao som de ‘Paris vai virar Baile’ e paródias de músicas brasileiras.





16h20 – Surfistas do Brasil, que estão no Taiti, onde será realizado a competição, assistem cerimônia por meio de um telão.

16h15 – Barco com a delegação do Brasil.

16h03 – França homenageia 10 heroínas da história do país.

Olympe de Gouges

Alice Milliat

Gisèle Halimi

Simone de Beauvoi

Paulette Nardal

Jeanne Barret

Louise Michel

Christine de Pizan

Alice Guy

Simone Veil

💛 A tribute to 10 golden heroines of French history. Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy and Simone Veil.#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/VeUCrrDJ5q — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

15h48 – Brasileiros levanta atleta Raquel Kochhann, atleta de rugby de sete, escolhida para ser porta-bandeira da delegação junto com Isaquias Quiroz, da canoagem. Raquel é uma sobrevivente do câncer.

15h43 – Aya Nakamura, cantora franco-malinense, se apresenta durante celebração do poder unificador da língua francesa, influenciada por diversas comunidades ao longo do tempo.

Aya Nakamura! One of France’s greatest pop stars, and the orchestra of the Republican Guard performing on the Pont des Arts. This moment celebrates the unifying power of the French language, influenced by diverse communities across time. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/QYlS3EOD3G — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

15h40 – Chove forte em Paris.

15h39 – Maria Antonieta, rainha consorte da França, que foi guilhotinada em 1793 durante a Revolução Francesa, é representada durante festa. Ela foi condenada à morte por alta traição.

15h37 – Vôlei e futebol feminino do Brasil optam por não comparecer na cerimônia de abertura.

15h32 – Snoop Dogg da cerimônia de abertura falando francês

Ces 11 secondes me hantent ! Son “merci beaucoup” c’est pour m’achever !#OlympicGames pic.twitter.com/HcTrvuJKP2 — Gazou (@paddock_inside) July 26, 2024

15h29 – Publico participa da festa vestido de croissant e rato e diverte internet.

15h24 – Ariane Grande marca presença na cerimônia e pousa em frente a Torre Eiffel.

Ariana Grande belíssima em Paris. 🇫🇷 pic.twitter.com/cim9pb4VGW — Info Ariana (@infoari) July 26, 2024

15h17 – Guillaume Diop, primeiro dançarino chefe da ópera de Paris, dança em cima de um dos principais pontos de Paris durante festa.

Magique Guillaume Diop et tous les danseurs de l’île de la cité. C’est beau tout simplement.#ceremoniedouverture pic.twitter.com/or0yKBLlcZ — zouz’ 🍃🌺 (@zouzoubchka) July 26, 2024

15h10 – Cerimônia de abertura homenageia operários que estão reconstruindo a Catedral de Notre-Dame, que pegou fogo em abril de 2019 e teve seu telhado destruído e torre derrubada. Artistas com uniformes de construção dançaram nos andaimes da catedral, que deve reabrir em 8 de dezembro após anos de obras. Nos cais do Sena, logo abaixo, e nos telhados, centenas de bailarinos e os bombeiros parisienses realizavam uma coreografia. Na flecha reconstruída, a surpresa foi uma silhueta corcunda, similar a de Quasimodo, o personagem principal da obra Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo.

14h48 – Com um luxuoso vestido preto, a pop star Lady Gaga dá início ao primeiro show da cerimônia de abertura

14h43 – Fumaça nas cores da França dá início a cerimônia de abertura

The Flame is here! Are you ready for this 6km celebration of sport along the iconic River Seine? 🌉 Are you ready for the Olympic Games Paris 2024? 🙌#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/sfHRiqcwIS — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

14h39 -Embarcação da Grécia é a primeira a navegar pelas águas do Sena

14h30 – Emmanuel Macron e outras autoridades estão a postos para o início da cerimônia

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris promete ser ambiciosa, inovadora e histórica nesta sexta-feira (26). Pela primeira vez, o evento acontecerá ao ar livre, tendo o Rio Sena como palco, ao invés de um estádio. A ideia de utilizar o Sena surgiu em 1998, durante a Copa do Mundo, e agora será concretizada. Marcada para as 19h30 (14h30, horário de Brasília), a abertura contará com um desfile fluvial colorido, em vez da tradicional marcha dos atletas em uma pista de atletismo. Cerca de 10.500 atletas são esperados, com 100 barcos desfilando por seis quilômetros, passando por pontos icônicos de Paris, como a catedral de Notre-Dame, o Hotel de Ville e o Grand Palais. A realização deste evento exigiu uma logística complexa, incluindo o fechamento do rio para navegação e um esquema excepcional de transportes. A segurança também foi um ponto crucial, com 45 mil agentes, drones de vigilância e 10 mil militares mobilizados, além de cães detectores de explosivos e mergulhadores especializados.

Os barcos foram minuciosamente inspecionados para garantir a segurança. Espectadores com ingressos poderão acompanhar a cerimônia em 124 arquibancadas instaladas nas margens do Sena ou nas pontes. Foram disponibilizados 222 mil ingressos gratuitos e 104 mil à venda. Telões e alto-falantes serão posicionados em pontos estratégicos para que moradores e turistas acompanhem o evento. Isaquias Queiroz, da canoagem, e Raquel Kochhann, do rúgbi, serão os porta-bandeiras do Brasil. A cerimônia de abertura será transmitida para um público estimado de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo.