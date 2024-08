China ganha todos os oito ouros dos saltos ornamentais de uma edição olímpica pela 1ª vez

País termina a edição de Paris com 11 medalhas na modalidade, uma menos do que o total conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021

O poderio da China nos saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos é histórico, mas o feito obtido pelos atletas chineses em Paris 2024 é inédito: o país conquistou todas as oito medalhas de ouro em disputa na modalidade. A hegemonia chinesa foi completada neste sábado, quando Cao Yuan defendeu seu título olímpico na plataforma de dez metros. O chinês de 29 anos terminou com 547,50 contra 507,65 do japonês Rikuto Tamai. A medalha de bronze ficou com o britânico Noah Williams, com 497,35. Cao Yuan é o primeiro homem desde o americano Greg Louganis, em Seul 1988, a conquistar dois ouros seguidos na plataforma de 10 metros.

O programa olímpico dos saltos ornamentais cresceu de quatro para oito provas nos Jogos de Sydney 2000. Desde então, os chineses já haviam conquistado sete ouros em uma mesma edição em três oportunidades, mas nunca haviam subido no topo do pódio em todas as disputas. A última vez que algo semelhante aconteceu foi Helsinque-1952, quando os americanos venceram as quatro provas no programa. Os EUA dominaram os primeiros anos dos saltos ornamentais no Jogos Olímpicos, mas viram o crescimento chinês a partir do primeiro ouro dos asiáticos em Los Angeles 1984.

A partir de Sydney 2000, os chineses foram campeões em 46 das 56 provas olímpicas disputadas. O país termina a edição de Paris com 11 medalhas nos saltos ornamentais, uma menos do que o total conquistado nos Jogos de Tóquio, em 2021. Apenas um outro país conquistou 12 medalhas nos saltos ornamentais em uma única edição olímpica. Em Los Angeles-1932, os americanos fizeram uma campanha perfeita e ocuparam todos os lugares do pódio nas quatro provas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

