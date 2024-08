Valdenice Conceição é a 13ª e Ana Paula Vergutz para na semi da canoagem velocidade em Paris

As brasileiras Valdenice Conceição e Ana Paula Vergutz não conseguiram avançar para a disputa de medalhas neste sábado (10), último dia de prova da canoagem velocidade nosde Paris. Valdenice Conceição terminou a segunda série das semifinais do C1 (canoa individual) 200 metros na quinta colocação, com 46s26. Ela precisaria terminar entre as quatro mais rápidas para se classificar à disputa de um lugar no pódio e ficou 11 centésimos atrás da húngara Kincso Takacs, que ficou com a última vaga. A brasileira voltou à água para a final B e ficou em quinto lugar, com 46s82. Com o resultado, Valdenice Conceição deixa a Olimpíada com a 13ª colocação no C1 200 metros nos Jogos de Paris-2024.