China quebra hegemonia dos EUA e conquista ouro inédito no revezamento 4×100 m

A China fez história ao conquistar a medalha de ouro no revezamento 4×100 m medley masculino da natação, derrotando os Estados Unidos, que não perdiam essa prova desde sua inclusão nos Jogos Olímpicos em 1960. Com um tempo de 3:27.46, a equipe chinesa garantiu a vitória, enquanto os EUA ficaram com a prata e a França completou o pódio. Embora os EUA tenham perdido a medalha de ouro em 1980, essa foi a primeira vez que a equipe não conseguiu vencer a prova em uma competição olímpica, já que não participou dos Jogos de Moscou devido a um boicote. Desde a estreia da prova, os nadadores americanos acumularam 15 medalhas de ouro.

O destaque da equipe chinesa foi o jovem Zhanle Pan, que teve uma performance impressionante ao nadar os últimos 100 metros. Ele conseguiu ultrapassar os nadadores dos EUA e da França, garantindo a vitória para sua equipe. O recorde mundial do revezamento 4x100m medley masculino ainda pertence aos Estados Unidos, que estabeleceram a marca em Tóquio 2020, com um tempo de 3:26.78. A vitória da China representa uma mudança significativa no cenário da natação olímpica, desafiando a hegemonia americana na modalidade.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA