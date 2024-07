China se destaca no tiro e conquista a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Paris

Bronze ficou com o Cazaquistão, que conquistou sua primeira medalha em disputa nos Jogos de Paris

Philip Jägenstedt/Creative Commons China conquistou primeira medalha de ouro com Huan Yuting e Sheng Lihao no tiro



A China conquistou, neste sábado (27), primeiro dia oficial da competição, a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A dupla chinesa, Huan Yuting e Sheng Lihao, superou os sul-coreanos Keum Jihyeon e Park Hajun, no tiro e ficaram com o pódio. O Brasil não teve nenhuma dupla classificada para disputar essa categoria do tiro esportivo. A China derrotou a Coreia do Sul por 16-12 na final da prova de tiro com carabina de 10 metros, na categoria mista, neste sábado em Châteauroux. Na disputa pelo bronze, a dupla do Cazaquistão, formada por Alexandra Le e Islam Satpayev, derrotou os representantes da Alemanha, Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, por 17-5. Os cazaques conquistaram assim a primeira medalha em disputa nos Jogos de Paris. Mais seis modalidades terão medalhistas definidos neste sábado: saltos ornamentais, ciclismo de estrada, judô, rúgbi de sete, natação e esgrima.

*Com informações da AFP