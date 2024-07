Skate street masculino é adiado devido à chuva em Paris

Nova programação prevê que a fase preliminar comece às 7h, seguida pelas finais às 12h

EFE/EPA/TERESA SUAREZ Concorde Skate Park permanece vazio durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024, em Paris, França, 26 de julho de 2024



As competições de skate street masculino em Paris foram adiadas para a próxima segunda-feira (29) devido às condições climáticas. A chuva intensa que atingiu a cidade comprometeu a segurança dos atletas, levando à decisão de postergar as provas que estavam agendadas para este sábado. A nova programação prevê que a fase preliminar comece às 7h, seguida pelas finais às 12h. O Brasil tem três representantes na modalidade: Kelvin Hoefler, medalhista olímpico de prata, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo. A categoria masculina pode marcar a primeira conquista do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. As provas femininas de skate street, que estão programadas para domingo, permanecem confirmadas. A previsão é de que o tempo melhore, permitindo que as competições ocorram conforme o planejado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA